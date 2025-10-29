64 lugares y atractivos de los pueblos bonaerenses compiten por la “Joya oculta”

El próximo 4 de noviembre comienza una nueva edición del certamen para elegir la mayor joya oculta de la Provincia de Buenos Aires, entre sesenta y cuatro atracciones rurales en duelos eliminatorios votados por el público. La iniciativa, impulsada por Puebleando.arg, busca visibilizar la riqueza cultural y natural del interior bonaerense.

El próximo 4 de noviembre comenzará la segunda edición del Mundial del Turismo Rural, una competencia creada por Puebleando.arg, la comunidad digital dedicada a promover los pueblos y rincones rurales del país. El certamen enfrentará a sesenta y cuatro atractivos bonaerenses en duelos eliminatorios a través de votaciones del público en Instagram, con el objetivo de destacar los tesoros ocultos del turismo provincial.

Durante la primera edición, realizada en 2024, la Laguna de Puan se consagró como ganadora tras imponerse en una ajustada final ante el Bosque Encantado de General Belgrano.

Este año, los organizadores incorporaron novedades: los 64 participantes fueron seleccionados entre 62 localidades y 49 municipios, con sugerencias de los propios habitantes y gobiernos locales. Las atracciones compiten en 23 categorías que incluyen lagunas, iglesias, pueblos con playa, castillos, cementerios, almacenes de campo y polos gastronómicos.

El torneo se extenderá durante todo noviembre, con seis fases eliminatorias que culminarán el 30 de noviembre con la gran final. Las votaciones se realizarán mediante las historias de @puebleando.arg en Instagram, donde los usuarios también podrán descargar el fixture completo y seguir el avance de sus favoritos.

Los creadores del proyecto, Noelia y Juan Pablo, explicaron que el objetivo es “movilizar comunidades, generar conversación y despertar orgullo por lo local”.

Con más de 300 pueblos visitados, Puebleando.arg se consolidó como una referencia en la promoción del turismo rural argentino, reivindicando la identidad y el valor de las pequeñas localidades del interior bonaerense.

Los sesenta y cuatro lugares seleccionados

Iglesias de pueblos: Nuestra Señora de Luján y San Bautista (Cacharí, Azul), Sagrado Corazón de Jesús (San Mayol, Tres Arroyos), Nuestra Señora del Carmen (López Lecube – Puan) y Santa Lucía (Sierra Chica, Olavarría).

Pueblos con playa: Marisol (Coronel Dorrego) y Reta (Tres Arroyos)

Balneario Municipales: Arrecifes y General La Madrid.

Bosques: Bosque Encantado (General Belgrano) y Bosque Energético (Miramar – General Alvarado)

Atractivos naturales: Cascada La Escondida y Cueva del Tigre (Coronel Dorrego), Vivero Municipal Eduardo Holmberg (Cazón, Saladillo) y Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Campana).

Lagunas: Puán, San Miguel del Monte, Gómez (Junín) y Brava (Villa Laguna Brava, Balcarce)

Castillos y palacios cerrados al público: Palacio Huetel (25 de Mayo), Castillo Rafael Castillo (Ramallo), Castillo Naveira (Luján) y Castillo Tornquist (Tornquist).

Edificios en ruinas: Palacio Piria (Ensenada), Palacio Sans Souci (Tandil), Antiguo Reformatorio Colonia Gutiérrez (Marcos Paz) y Castillo San Francisco (Egaña, Rauch)

Pueblos fantasmas: Villa Epecuén (Adolfo Alsina) y San Mauricio (Rivadavia)

Teatros y Cines: Teatro General Urquiza (Isla Martín García) y Cine Club Colón (La Paz Chica, Roque Pérez)

Cementerios: Azul y Laprida

Municipalidades: Pellegrini, Adolfo Gonzáles Chaves, San Pedro y Bahía Blanca

Plazas: Juan Pascual Pringles (Coronel Pringles) y Ernesto Tornquist (Tornquist)

Iglesias abandonadas: Capilla Eustaquio Aristizábal (Vivoratá, Mar Chiquita) e Iglesia de Larramendy (Pehuajó)

Centros de turismo religioso: Luján y San Nicolás

Catedrales: Inmaculada Concepción (La Plata) y Los Santos Pedro y Cecilia (Mar del Plata)

Mataderos: Balcarce, Guaminí, Salliqueló y Tres Lomas

Estaciones de servicio: La Dulce (Necochea) y Cortinez (Luján)

Estaciones de tren: Suipacha, Pergamino – Línea Belgrano, Crotto (Tapalqué), Tres Sargentos (Carmen de Areco)

Almacenes y pulperías de campo: HyA La Perla (Carlos Beguerie, Roque Pérez) y Lo de Claudio (Zapiola, Lobos)

Delegaciones municipales: Miranda (Rauch) y San Jorge (Laprida)

Esquinas de pueblo: La Posta de Ernestina (25 de Mayo), Casa Aguerre de Pedernales (25 de Mayo), Casa Bella Vista (Villa Lía, San Antonio de Areco) y Ex Banco Cooperativo (Arroyo Dulce, Salto)

Polos gastronómicos: Uribelarrea (Cañuelas) y Tomás Jofré (Mercedes)

