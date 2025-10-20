Jornada Presencial de la Licenciatura en Educación en Chacabuco

Este sábado se llevó a cabo en Chacabuco la Jornada Presencial de la Licenciatura en Educación, un espacio de encuentro, reflexión y diálogo entre estudiantes, docentes y autoridades académicas.

La apertura estuvo a cargo del intendente municipal, Dr. Rubén Darío Golía, junto a la Dra. Karina Geloso y la docente Luján Rivas, quienes destacaron el enorme valor de esta propuesta formativa y el compromiso de seguir ampliando derechos educativos.

Participaron también autoridades de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR):

Lic. Cecilia Cerrota, directora de la Licenciatura en Educación.

Lic. María Ofelia Vázquez Gamboa, directora de la Licenciatura en Educación a Distancia.

Lic. Marina Pra, coordinadora de la Sede Chacabuco.

Prof. Romina Moyano y Prof. Valeria Rossengal, responsables del Espacio de Integración Curricular (ESIC).

Durante la jornada, las autoridades universitarias compartieron sus conocimientos y dialogaron con los estudiantes sobre los desafíos y oportunidades de la formación docente en la actualidad.

Asimismo, las docentes invitadas Paola Badarini, Aimore Papini y Liliana Andriola aportaron sus experiencias y reflexiones sobre la formación docente, la inclusión educativa y la construcción colectiva del conocimiento, enriqueciendo el encuentro con diversas miradas y perspectivas.

Este espacio permitió ponerle rostro, voz y cercanía al trabajo que se viene desarrollando desde la virtualidad, reafirmando el compromiso conjunto con una educación pública, inclusiva y transformadora.