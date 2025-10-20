Argentina firmó el swap por USD 20.000 millones con el Tesoro de EE.UU.

A una semana de las elecciones legislativas nacionales, el Banco Central de la República Argentina firmó el swap con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por un total de 20.000 millones de dólares.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, sostuvieron desde el Gobierno este lunes antes de que abrieran los mercados.

A pocos días de unos comicios claves, la administración de Javier Milei quiere llevar tranquilidad a los mercados e intentar mostrar estabilidad económica. Para ello, recurrió a Estados Unidos.

Según el BCRA, el acuerdo “establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes”, aunque no brindaron detalles sobre las negociaciones y requisitos.

En cambio, expresaron simplemente que “estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica”.

“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, concluyeron.

