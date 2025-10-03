Arrancó el Plan Primavera–Verano “Chacabuco Circula”

Durante la jornada de ayer comenzaron los operativos dinámicos y fijos en el marco del Plan “Chacabuco Circula, Primavera–Verano 2025/2026”, encabezados por el subsecretario de Tránsito, Gerardo Alejandro.

En los procedimientos se retuvieron tres vehículos por falta de documentación para circular y se labraron actas de intimación por circular sin casco. Además, en el barrio Procrear se procedió a la retención de un equino suelto en la vía pública.

Cabe destacar la colaboración del personal policial y de la directora de la Escuela Vial, Virginia Mercanti, quien acompañó la jornada con la distribución de folletería preventiva.

El funcionario informó que en los días previos al lanzamiento del plan se habían retenido varias motocicletas por falta de documentación, incluyendo una conducida por un menor de edad y otras sin chapa patente ni seguro, en distintos operativos realizados en la ciudad.

Por otra parte, Alejandro señaló que, en un accidente ocurrido entre una motocicleta y una bicicleta, la moto fue retenida por carecer de la documentación reglamentaria, circular sin luces y sin chapa patente.