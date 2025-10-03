Efemérides: 3 de Octubre de 1226. Muere Francisco de Asís

El 3 de Octubre de 1226, en Asís, Perugia, Italia, moría el creador de la orden Franciscana que se destacaba por la tarea evangelizadora y la estricta vida austera acompañando a pobres y enfermos, Francisco de Asís.

Nacido en el año 1181 con el nombre de Giovanni di Pietro Bernardone, en el seno de una familia acomodada de mercaderes que viajaban por toda Europa principalmente a Francia. Por ello Giovanni dominaba ampliamente el idioma y le valiera el apodo de «Francesito» y «Francesco».

Las cruzadas, el crecimiento demográfico y del comercio hicieron que las ciudades progresaran, la Iglesia no permaneció ajena a ello, pero provocó que algunos sacerdotes criticaran que la dirigencia eclesiástica se apartara de la vida austera.

En ese ámbito de cambios es que Giovanni tuvo su primera revelación que lo apartó de la vida mundana y repleta de privilegios.

En 1197 luchó junto a las tropas papales en defensa de su ciudad natal en pos de la independencia del imperio Sacro Germánico.

En 1202 luchó contra Perugia, batalla en la que cayó prisionero por varios meses, fue en Apulia en 1205 que tiene la revelación de abandonar la lucha y regresar a Asís a evangelizar.

Empezó a mostrar una conducta de desapego a lo terrenal, en una actitud impensada para el antiguo Giovanni, convivió con leprosos, vendió sus pertenencias usando el dinero para reparar la Capilla de San Damián.

Este hecho enfureció a su padre, quién no tuvo otra opción que aceptar el futuro que había elegido su hijo.

El obispo Guido lo convocó a pedido de su padre para que explicara su actitud, el ahora «Francisco» se desnudo y proclamó «Renuncio a mis pertenencias y solo reconozco a dios como mi padre», esto provocó que el obispo aceptara a Francisco bajo la tutela de la iglesia.

En 1208 luego de años de reparar iglesias tuvo la gran revelación -«No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos», a partir de allí se dedico solo a evangelizar en el marco de la absoluta pobreza.

Por su actitud desafiante el papa Inocencio III lo convocó en 1209 para que justificara su comportamiento, este lo cautivó con su devoción y rectitud por lo que apoyó su «Orden Franciscana».

El concilio de Letrán en 1215 le dio carácter legal a su orden, y luego de un viaje a oriente, se le aceptaron sus otras dos «Ordenes», las «Hermanas Clarisas» y «Orden Laica».

En 1224 se retiró al Monte Alvernia, donde se hizo construir una celda para vivir sus últimos días en oración y ayuno. Durante una visita de San Buenaventura, se le presentó Jesús y dejó en él estigmas de sus heridas en la cruz.

Luego de este hecho sintió que la muerte lo reclamaba por lo que regresó a Asís donde murió el 3 de Octubre de 1226, menos de 2 años después, el 16 de Julio de 1228, gracias a los relatos de San Buenaventura fue canonizado.

Fuente: https://www.facebook.com/anecdotashistoricas