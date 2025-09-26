Alerta amarilla por vientos fuertes en todo el oeste bonaerense

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió en las últimas horas una alerta amarilla por vientos fuertes para la jornada de hoy, que afectará a todo el oeste de la provincia de Buenos Aires.

Los distritos que se verán afectados por este fenómeno climático son: General Villegas, General Pinto, Rivadavia, Florentino Ameghino, Carlos Tejedor, Pehuajó, Trenque Lauquen, Carlos Casares, Hipólito Yrigoyen, Tres Lomas, Pellegrini, Salliqueló, Daireaux, Bolívar, Guaminí, Adolfo Alsina, Olavarría, General Lamadrid, Coronel Suárez, Laprida, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Adolfo Gonzales Chaves, Monte Hermoso, Villarino y Patagones.

El nivel amarillo de alerta advierte a la población sobre la ocurrencia de «posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas».

En el caso de darse fuertes vientos, el SMN recomienda:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Rápida ciclogénesis: sábado lluvioso

En tanto, según precisó el meteorólogo Christian Garavaglia en el sitio especializado Meteored, además de la alerta amarilla por vientos en el oeste bonaerense, “se espera una fuerte intensificación del viento noreste entre el jueves y el viernes sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con ráfagas que pueden superar los 50 km/h.”. Además, el comienzo del fin de semana en la región llegará con lluvias y tormentas de generación rápida, ya que el domingo se espera una mejoría.

“Esta situación, que involucrará la formación de un centro de bajas presiones a nivel de superficie, dejará un comienzo de fin de semana muy inestable en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, con el retorno de lluvias y tormentas de variada intensidad”, indicó Garavaglia, refiriéndose a la ciclogénesis que se gestaría hacia el sábado.

Así, con el avance de un frente frío durante la noche del viernes, podrían darse tormentas de intensidad significativa en San Luis, La Pampa, Córdoba y parte de la provincia bonaerense.

