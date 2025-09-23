Fútbol de Chacabuco: San Martín se impuso en la primera final

Este lunes por la noche, en el Estadio Isidro Toto Ranale, y con el arbitraje de Santiago Schmoll, se pudo jugar la primera final del torneo Apertura Copa Haroldo Conti 100 años que organiza la Liga Deportiva de Chacabuco.

Ante un muy buen marco de público, San Martín se quedó con la victoria. El equipo que dirige Luis Nanni venció 2 a 0 9 de julio y sacó una buena ventaja para afrontar la revancha el próximo jueves, a la hora 20, en el Estadio Aldo Carena.

En un partido que se había iniciado con trámite parejo, de a poco San Martín se fue adueñando del mismo y pudo llevarse la victoria. Hubo un gol en cada tiempo: a los 39´ Fernando Flores, luego de que Tomás Fernández exigiera al Keiser, capturó el rebote para convertir el primer tanto del partido. Con ese resultado se fueron al descanso.

En el complemento, San Martín logró el segundo gol por intermedio de Franco Chávez. Incluso, un minuto después de lograr el segundo gol, tuvo la posibilidad del tercero, ya que Diego Mancilla malogró un penal que le habían cometido y que Keiser pudo desviar.

Por San Martín jugaron: Ullúa, Farias, Banegas, Paves, Delaudo, Chávez, Gómez, Cisneros, Flores, Fernández y Franco Chávez. En el banco de relevos estuvieron: Buss, Farias, Argés, Lucas, Mancilla, Ragone y Yaconiani.

Por 9 de julio: Keiser, Puglisi, Cirigliano, Cicerchia, Tamburini, Mateos, Frontera, Bonópera, Zanotti, Caraccio y Minchlli. DT: Mario Gambini. En el banco de suplentes estuvieron: Federici, García, González, Palleros, Máspoli, Naya y Tintorelli.

Informe: JAVIER GALANTE