La Escuela Paralímpica Municipal de Chacabuco obtuvo medallas en torneo nacional

Este domingo, la Escuela Paralímpica Municipal participó del Torneo de Paratletismo de mayores en el CENARD, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, los y las deportistas chacabuquenses obtuvieron medallas en diversas categorías.

Norberto Zurita se consagró con dos medallas de oro en jabalina F44 y lanzamiento de bala F63; Leticia Correa ganó medalla de oro en lanzamiento de bala F33; Sebastián Poltrone fue ganador de medalla de oro en lanzamiento de bala F34; Diego Dibello obtuvo por su parte medalla de plata en 1500 metros llanos T20; Richard Nogueira fue ganador de la medalla de bronce en lanzamiento de bala F32 y Giuliano Dipierro tuvo una destacada participación en lanzamiento de clava y bala.

Los y las atletas fueron acompañados por los entrenadores Victoria Cuozzo, Lisandro Muhoberac y Sergio Marino. El director de deportes, Jorge Giménez, destacó la participación de los competidores chacabuquenses, agradeciendo a ellos y ellas, así como también a los entrenadores, por el trabajo y la dedicación que llevan adelante cotidianamente.