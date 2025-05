FV suspende a más de 800 trabajadores

La histórica fábrica de grifería FV, ubicada en Villa Rosa (partido de Pilar), anunció la suspensión temporal de más de 800 empleados, aunque la medida afecta directamente a más de 200 trabajadores por mes durante tres meses. La decisión responde a la fuerte caída de la demanda interna y a la profunda recesión que atraviesa el sector de la construcción.

El acuerdo fue consensuado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) e implica una reducción de jornada durante 26 días distribuidos en mayo, junio y julio. En esos días, los operarios cobrarán el 80% del salario neto. La planta —una de las más grandes del país en su rubro— emplea a 1.400 personas y produce más de 3.500 artículos, que se exportan a 25 países.

Mientras el segmento destinado a la exportación continuará funcionando con normalidad, la producción orientada al mercado interno se ve severamente recortada. Según datos del INDEC, los despachos de materiales de construcción cayeron más de un 33% interanual entre enero y abril de 2024.

Rodolfo Viegener, dueño de la fábrica de griferías Ferrum, perteneciente al Grupo FV, habló con franqueza sobre la delicada situación que atraviesan sus plantas de producción. En una entrevista para el podcast «La Fábrica», Viegener describió que la compañía está “en una recesión muy grande” y que actualmente se encuentran “esperando que la cosa resucite un poco”. “Hoy en día se trabaja con presupuesto financiero, se revén los pronósticos de ingresos todas las veces que sea necesario”, indicó Viegener. A pesar de no haber tomado otras medidas drásticas, reiteró que no se observa un repunte en la actividad de la construcción, sector clave para la demanda de sus productos.

El caso de FV no es aislado. Otras empresas del Grupo Construya, como Loma Negra, Ferrum y Aluar, ya aplicaron medidas similares. Desde la UOM advierten que podrían perderse más de 50.000 empleos industriales si el freno económico continúa.