Máxima tensión en el PRO por otra foto con La Libertad Avanza

Una nueva foto entre los líderes del PRO bonaerense, Cristian Ritondo y Diego Santilli, con las máximas autoridades de La Libertad Avanza puso en extrema tensión al PRO de la provincia de Buenos Aires, dado el descontento de intendentes y legisladores alineados con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, de sellar una alianza con los violetas. El próximo martes la mesa provincial pondrá a votación el acuerdo con los libertarios, en medio de un coqueteo general que impacienta a la unidad amarilla.

Ritondo y Santilli ya fueron los protagonistas hace algunas semanas de una foto en la Casa Rosada que incluyó a Javier y Karina Milei, además de Sebastián Pareja y Lule Menem. Un segundo retrato ya pasó las cosas a otro nivel de resquebrajamiento interno en el espacio.

“Es una foto nada más, ¿tanto les puede molestar?”, ironizó ante Buenos Aires/12 un dirigente provincial que dio respaldo a la alianza. “La Provincia tiene que ser independiente de las decisiones de CABA, cada distrito debe decidir por sí mismo, como hizo Nacho Torres en Chubut”, agregó la fuente.

Un dirigente amarillo con responsabilidades de peso en tierras bonaerenses pidió a sus pares desencantados con el acuerdo que “se preocupen por los votos” y advirtió que “Ritondo no va a ir corriendo a pedir permiso cada vez que se mueva, además tampoco se fue del PRO, todo lo contrario: está garantizando que no se diluya en la Provincia”.

Con las PASO ya previstas para el 13 de julio y, por ahora, vigentes en la jurisdicción con el padrón más grande del país, en el entorno del jefe del espacio entienden que ya es momento de acelerar acuerdos porque el 14 de mayo deben inscribirse las alianzas y el 24 es la fecha de cierre de listas. Ante este escenario, el sostén de las PASO dejó de ser un problema para el sector.

En el sector acuerdista aseguran que los detractores no son la mayoría y sacan chapa al destacar que cuentan con el respaldo de los jefes comunales de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que ya se sumó a la foto publicada este jueves; de Zárate, Marcelo Matzkin; de Campana, Sebastián Abella y de Lobos, Jorge Etcheverry.

Tras cumbres y contracumbres, la foto finalmente salió a la luz pasadas las 18 horas y la encargada de divulgarla fue nada menos que Karina Milei. «Acompañando al viento de la historia y escuchando la demanda de los millones que nos votaron, seguimos trabajando para liberar la provincia de Buenos Aires, último reducto del maldito populismo», dijo la secretaria General de la Presidencia. En la imagen están Ritondo, Santilli, Montenegro, Pareja, Menem y El Jefe, como se conoce a la hermana del Presidente.

“Si esa foto sale a la luz, el PRO está totalmente roto y vamos a salir con el cuchillo entre los dientes”, sentenció una voz de las filas que reportan a Jorge Macri. La imagen salió, ahora quedará conocer si la advertencia se hace realidad.

Es que en ese sector aseguran “no entender” el “apuro” de Ritondo y Santilli en que el mensaje de que una alianza amarilla y violeta está caminando justo en la previa de la elección porteña, donde La Libertad Avanza no solo no cerró un acuerdo con el Gobierno, si no que presentó su propia lista con un candidato de peso, como es el vocero presidencial Manuel Adorni.

“No tenemos ni idea cuáles son las condiciones de ese acuerdo. En la Ciudad gobernamos hace 17 años, ellos no aceptaron un acuerdo en donde gobernamos. Nosotros le dijimos que Cristian está equilibrando entre demasiadas cosas, pero hay que tener un norte claro: nosotros gobernamos municipios y los libertarios no tienen a nadie para poner en ellos”, lanzó una voz crítica de toda posibilidad de aliarse.

A lo largo del último año, La Libertad Avanza se quedó una buena cantidad de dirigentes amarillos que directamente se pintaron de violeta. Se trata, principalmente, de legisladores provinciales y municipales que responden a Patricia Bullrich. En estos movimientos, cosechó tres intendentes: Diego Valenzuela, de Tres de Febrero; Fernanda Astorino, de Capitán Sarmiento y Ramiro Egüen, de 25 de Mayo. En esta última semana, además, se llevó dos concejales del PRO de La Plata a engrosar el bloque de La Libertad Avanza en la capital bonaerense.

Todos esos movimientos pusieron en alarma a los intendentes que no tienen intenciones de dejar entrar a los violetas en sus espacios. “En los municipios la gente nos apoya y tenemos un buen cúmulo de intendentes, diputados, senadores y concejales que son Churchill al lado de lo que ofrece La Libertad Avanza, sobre todo en el interior”, dijeron.

A eso se suma que, en varios distritos, el PRO sostiene acuerdos con la Unión Cívica Radical donde la influencia de un acuerdo libertario podría generar rispideces que hasta el momento no existían.

Por ejemplo, en Mar del Plata, donde la UCR integra una coalición de Gobierno con Montenegro, quien esta semana divulgó una foto con el vicepresidente de LLA en la Provincia, Alejandro Carrancio, algo que no cayó bien en los boinablanca.

“En Mar del Plata integramos una coalición de gobierno desde hace 6 años que pudo sostenerse. Esta semana hubo una foto del intendente Montenegro con el dirigente Alejandro Carrancio, que generó un cimbronazo. Por ahora es una foto, una decisión entre el PRO y LLA”, deslizó el diputado radical de esa ciudad costera, Diego Garciarena, en diálogo con Uno Tres Cinco. Lo mismo podría replicarse en otros distritos.

El PRO hoy comanda los municipios de Vicente López, San Isidro, Mar del Plata, Junín, Nueve de Julio, Zárate, Campana, Arrecifes, Lobos, Coronel Pringles, Pergamino, San Antonio de Areco, San Nicolás, Pinamar y Puan. A la vez, ostenta un buen número de bancas en la Legislatura, con 13 y 9 escaños por cada Cámara.

Este año el partido intentará contener los ocho escaños que pone en juego en Diputados, al tiempo que arriesga cuatro bancas en el Senado.

Sobre el cierre de la tarde, llegó una foto que expuso una cierta calma, aunque luego quedó opacada. Mauricio y Jorge Macri, Cristian Ritondo y el intendente de Junín, Pablo Petrecca -uno de los más reacios al acuerdo- compartieron un retrato post reuniones en la Ciudad de Buenos Aires. El próximo martes, en tanto, será el día clave, ya que se reunirá la mesa provincial y se pondrá a votación el acuerdo con La Libertad Avanza.

