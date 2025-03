Asesor de Putin: Moscú no quiere una tregua temporal, sino un acuerdo a largo plazo

Rusia está interesada en lograr una solución pacífica a largo plazo del conflicto ucraniano que tenga en cuenta los intereses de Moscú, en lugar de concertar una tregua temporal, afirmó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov.

En una entrevista, declaró que una tregua temporal solamente permitiría a las Fuerzas Armadas de Ucrania tomar un respiro, por lo que Moscú se esfuerza para lograr una solución a largo plazo que considere sus intereses y preocupaciones.

«Creemos que nuestro objetivo es, después de todo, llegar a un acuerdo pacífico a largo plazo, que es por lo que nos estamos esforzando: acuerdos pacíficos que tengan en cuenta los intereses legítimos de nuestra parte, nuestras preocupaciones conocidas. Algunos pasos que imitan acciones pacíficas no son necesarios para nadie en esta situación», sostuvo el alto cargo.

En cuanto a la respuesta de la parte rusa a la propuesta de EE.UU. sobre la tregua, Ushakov aclaró que el presidente Vladímir Putin, tras la reunión con su homólogo bielorruso, Alexánder Lukashenko, «probablemente hará evaluaciones más específicas y sustanciales».

En la misma línea, subrayó que Moscú espera que Washington tenga en cuenta la posición de Rusia en futuros pasos de las negociaciones. «Ellos conocen, espero, nuestra postura, y queremos creer que esta posición se tendrá en cuenta a medida que sigamos trabajando juntos», indicó Ushakov.

Respondiendo a la pregunta de si se plantea la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN, el alto cargo declaró que tanto la parte rusa como la estadounidense creen que «la OTAN está fuera de lugar en el contexto de la resolución del conflicto ucraniano y en el contexto del futuro de Ucrania».

Contactos con representantes de EE.UU.

Por otra parte, señaló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Michael Waltz, quien lo llamó para trasladarle detalles de los principales resultados de las conversaciones entre las delegaciones de EE.UU. y de Ucrania celebradas el martes en Yeda, Arabia Saudita. «Puedo decir que últimamente mantengo contactos regulares con Mike Waltz», dijo Ushakov.

Asimismo, dijo que inmediatamente después del nombramiento de Mike Waltz como asesor del presidente de EE.UU. de Seguridad Nacional, empezaron a mantener contactos telefónicos. «Ya lo ha dicho, así que puedo confirmar su información. Sí, hay un intercambio normal de opiniones, de manera tranquila. Diría que esta manera es diferente de la forma en que hablamos con anteriores personas de la Administración de [Joe] Biden», enfatizó el asesor.

Al hablar sobre el posible encuentro con el enviado especial del presidente estadounidense para Oriente Próximo, Steve Witkoff, sostuvo que prefería abstenerse de dar comentarios, ya que se ha acordado que dichos contactos serían confidenciales.

Witkoff ha llegado este jueves a Rusia para tratar la resolución del conflicto ucraniano con las autoridades rusas, reporta RIA Novosti.

Tras las conversaciones mantenidas el martes entre EE.UU. y Ucrania, Kiev aceptó la propuesta estadounidense de un alto el fuego de 30 días, con posibilidad de una prórroga si Rusia acepta la misma medida. Poco después, desde EE.UU. afirmaron que Washington ahora planea presentar lo discutido a Rusia, ya que «la pelota está en su cancha».

Ya en enero el presidente ruso, Vladímir Putin, comentó la posibilidad de una tregua temporal, explicando que no debería ser «una especie de respiro» para el rearme del régimen de Kiev.

«En cuanto a la solución de la situación en sí, quiero subrayar una vez más que su objetivo no debe ser una breve tregua, no una especie de respiro para el reagrupamiento de las fuerzas y el rearme con vistas a la posterior continuación del conflicto, sino una paz a largo plazo basada en el respeto de los intereses legítimos de todas las personas, de todos los pueblos que viven en esta región», declaró entonces, agregando que «lo más importante es abordar las causas profundas de la crisis».

