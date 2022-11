«Voy a hacer lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría»

Así lo dijo Cristina Fernández de Kirchner al encabezar como invitada un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la ciudad bonaerense de Pilar.

La vicepresidenta habló de un «nuevo acuerdo democrático» que incluya a la oposición, habló sobre la película Argentina, 1985 y se refirió al atentado en su contra del 1 de septiembre.

Las frases destacadas

«Es mi primera salida. Hoy se cumplen exactamente dos meses y tres días de eso que todos y todas vieron por la televisión. Yo no me di cuenta del arma que empuñaron y que pretendía, en los hechos, volarme la cabeza».

«Creanmé que, en estos dos meses y tres días, lo que no podía sacarme de la cabeza es qué hubiera pasado si hubieran gatillado… Esa imagen para mis hijos y mis nietos».

«La primera conclusión fue que esos presuntos indignados que agredían, que insultaban, no eran indignados: era gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo, algunos de ellos funcionarios que endeudaron a la Argentina».

«Córtenla con la de los indignados rentados que no va más esta mentira en la República Argentina».

«Estoy resignada a que la justicia no va a investigar nada porque me quiere de acusada y no de víctima».

«Tenemos un problema de desinformación muy muy grande. hoy el tema de precios, salarios, inversión y gasto del Estado deben ser abordados desde los números concretos y no desde el slogan».