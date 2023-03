«Vamos a exigir medidas concretas porque la situación es desesperante”

Así se expresó Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma y de ATE ante los nuevos indicadores inflacionarios y la inminente reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil. “El aumento de emergencia es una necesidad total”, afirmó.

“Entre la especulación y la impudicia de los empresarios, y la impotencia –y a esta altura ya complicidad- de la política económica del Gobierno, la situación actual es insostenible. Como venimos diciendo, el plan del Fondo Monetario Internacional que están aplicando el Ministro Sergio Massa y el Presidente Alberto Fernández es inflacionario, y no hay ninguna posibilidad de frenar esta escalada si no se cambia el plan económico, si no se dejan de aplicar las imposiciones del FMI y si no se tiene una actitud más firme ante los formadores de precios, que son un puñado de empresas transnacionales que se llevan las ganancias extraordinarias mientras nuestro pueblo sufre esta situación cada vez más desesperante”, expresó Godoy.

En ese tono, resaltó que “por todo esto que el pasado 7 de marzo iniciamos un plan de lucha, reclamando desde todas nuestras organizaciones un aumento de emergencia y que se reabran y se mantengan abiertas las discusiones paritarias, así como también un aumento sobre aquellos sectores de trabajadores y trabajadoras que no tengan un beneficio paritario. El aumento de emergencia es una necesidad total”.

El Gobierno convocó para el próximo martes 21 de marzo al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) para discutir las nuevas remuneraciones de base para todos los trabajadores formales y que actualizan otros índices de ajustes, entre ellos los de planes sociales.

Finalmente aseguró que “vamos al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil en un estado de movilización porque exigimos por parte del Gobierno medidas más concretas que cambien este rumbo, porque pone la situación en términos sociales y económicos en un punto cada vez más desesperante para los sectores populares”.

Fuente: https://www.infogremiales.com.ar/