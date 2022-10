Sorpresiva renuncia de Ricardo Ciminelli a la presidencia de la Coopoerativa Eléctrica de Chacabuco

Este martes por la noche se realizó la Asamblea Anual Ordinaria de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. En las instalaciones de la institución de calle Laprida se aprobó la Memoria y Balance del último Ejercicio Económico Financiero y se nombraron a los consejeros que intergrarán la nueva conducción de la que ya no formará parte el abogado Ciminelli, quien estuvo al frente de la entidad por 21 años.

Al anunciar su retiro de la conducción de la entidad, Ciminelli sorprendió a propios y ajenos. “Esta es la última asamblea en la que voy a participar”, expresó el veterano dirigente, quien no dio mayores presiciones de su decisión, aunque dejó entrever que su aejamiento está ligado a diferencias con otros consejeros. «Las cosas se viven y se sienten, y las circunstancias actuales no son para que yo esté acá. Muchas veces se producen disidencias y la mejor forma es ser un facilitador y no estar, pero en paz, y seguimos siendo todos compañeros como siempre”, afirmó.

Los números

El tratamiento del Ejercicio Económico Financiero, que abarca el período comprendido entre el 1° de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, fue el tema central de esta Asamblea, ya que se sabía con anticipación que el resultado sería negativo en alrededor de 500 millones de pesos. Esto provocó manifestaciones mediáticas de diferentes sectores opositores a la actual conducción de la Cooperativa. El número final del déficiti es $496.367.546.

Al explicar este resultado, Patricia Navone, Auditora Externa de la institución, explicó que «refleja fundamentalmente el atraso de tres años en las tarifas que estuvieron congeladas por parte del Estado nacional». A esto, Navone le sumó que «hubo paritarias con considerables incrementos de sueldo, sumado al aumento del dólar, siendo que muchos de los insumos y de los bienes que la cooperativa contrata para su normal funcionamiento, están dolarizados». En el análisis de la profesional también se consideró «el índice inflación que fue muy alto». «Todos esos fueron costos adicionales extras que no aumentaron en la misma magnitud que el ingreso que viene por la tarifa, que estaba congelada», afirmó la auditora.

Renovación del Consejo de Administración

Varios de los dirigentes que terminaron su mandato fueron reelegidos por un nuevo período.

Consejeros Titulares: Juan Manuel Golía(renovó); Norberto Querejeta; Omar Grossi(renovó); Miguel Fiori de la localidad de O´Higgins(renovó)

Síndica Titular: Carla Ponce(renovó)

Sindico Suplente: Alfonso Puey

Consejeros Suplentes: Daniel Berterame; Valeria Cataldo; Lucía Cantero; Oscar Pagano(O´Higgins); Franco Zalazar(Rawson); Luis Miguel Molinari(Castilla)