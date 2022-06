«Si querían conocer la cara de la remarcación de precios, la tuvieron en AEA»

El presidente Alberto Fernández sostuvo este martes que «la cara de la remarcación de precios» estuvo presente en la reunión de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y criticó al empresario supermercadista Federico Braun, quién afirmó que «remarca los precios» todos los días.

Al saludar a los acreditados en Casa Rosada por el Día del Periodista, Fernández se refirió a las expresiones del titular de la cadena de supermercados La Anónima y dijo que «no parece responsable que su respuesta fuera remarcar precios».

«Yo les pido a los empresarios argentinos que comprendan la dimensión del problema económico mundial, que está afectada por una guerra que pone en crisis la seguridad alimentaria del mundo. Lo que tenemos que hacer es trabajar con responsabilidad. No me parece responsable que se le pregunte a un empresario de esa magnitud y su respuesta sea ‘remarcar’ precios», comentó. En ese sentido, dijo que «muchas veces» le habló «a los argentinos de la inflación autoconstruida». «La inflación autoconstruida no es otra cosa que la remarcación de precios, si querían conocer la a cara de la remarcación de precios tuvieron en AEA», dijo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por la portavoz Gabriela Cerruti.

Más temprano, el Presidente saludó a los periodistas que «abrazan con honestidad y compromiso el oficio de contar historias» en tiempos de «fake news y operaciones mediática».

«Feliz día a los y las periodistas que, en tiempos de fake news y operaciones mediáticas, abrazan con honestidad y compromiso el oficio de contar historias, buscar la verdad, encontrar las palabras justas y contribuir con sensatez a la conversación pública», afirmó Fernández en una publicación en Twitter.