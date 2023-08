Sergio Massa habló sobre la suba del dólar «blue»

En una jornada en la que el dólar blue subió más de diez pesos, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, aseguró que «hay una cosa especulativa, sobre todo de algunos sectores» que «están todos los días en la tele» apostaron contra la Argentina y «el último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue»

«Hay una cosa especulativa sobre todo de algunos sectores que primero apostaron a que la Argentina no iba a poder afrontar su deuda en pesos y lo logró; que no iba a poder cerrar su situación de acuerdo con el Fondo [Monetario Internacional] y lo logró; que no iba a poder transitar el daño que la sequía le hacía a la economía argentina por perder 21 mil millones de exportaciones y con el régimen de administración del comercio exterior lo venimos transitando y llevando, sin frenar el nivel de actividad. Y el último bastión que les quedó es ir a la especulación sobre el dólar blue», dijo el precandidato en un acto de campaña.

Asimismo, el ministro apuntó directamente contra la oposición y su propuesta de levantar el control cambiario apenas asuman (en caso de ser electos), en especial Patricia Bullrich.

«El deseo de devaluación y de llevar a una unificación cambiaria lo han planteado gran parte de los dirigentes políticos que hablan de economía desde la oposición, y plantean déficit cero y unificación cambiaria. Eso, en términos de impacto en la Argentina, llevaría a más de 60% de pobreza. Me parece que es no medir el impacto de las cosas que se dicen y las medidas que se toman de cara a la sociedad», expresó.

