Sergio Massa aseguró que se «duplicaron» las reservas del BCRA tras el acuerdo con China

El ministro de Economía de la Argentina resaltó, tras el acuerdo con China anunciado después de la reunión bilateral entre Alberto Fernández y Xi Jinping, que las reservas del Banco Central aumentaron en un 100%.

El funcionario habló de una “duplicación de las reservas de libre disponibilidad para el Banco Central, que pasa de tener 5.000 millones -producto de la recaudación del dólar soja- a U$S 10.000 millones, tras la liberación de parte del ‘swap’ en el acuerdo con China”.

Así lo aseguró en una conferencia de prensa cuando arribó a Madrid, en una escala de la comitiva proveniente de Bali. Allí, Massa explicó que ahora la Argentina tiene “disponibles, para trabajar en el mercado único libre de cambios, U$S 10.000 millones”.

El swap con China comprende un total de U$S 18 mil millones y se permitían usar U$S 473 millones cada 90 días, pero tras el acuerdo alcanzado el partes pasado se liberaron U$S 5.000 millones hasta julio del año que viene, y es renovable.

Fuente: https://www.diagonales.com/