RATA BLANCA SE SUMA AL MEGA SHOW DE MÖTLEY CRÜE Y DEF LEPPARD EN ARGENTINA

RATA BLANCA, la banda que emprenderá una gran gira nacional e internacional este 2023, se suma al mega show que MÖTLEY CRÜE y DEF LEPPARD brindarán en Argentina, llevando todo su repertorio de clásicos y grandes éxitos para deleite de sus fans.

Tras la mayor gira norteamericana de estadios de 2022 con más de 1.3 millones de entradas vendidas, MÖTLEY CRÜE y DEF LEPPARD, las leyendas del rock más icónicas y célebres del mundo, se presentarán el jueves 9 de marzo en Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de su exitosa gira conjunta «The World Tour”.

Las entradas se encuentran disponibles en www.entradauno.com. En la misma plataforma de venta también estarán disponibles los VIP Packages: Mötley Crüe «Feelgood» Merchandise (que incluye entrada al concierto y voucher de 75USD canjeables en la tienda online de Mötley Crüe) y Def Leppard Premium Package (entrada prioritaria al concierto, merchandise exclusivo de la banda, oportunidad de comprar merchandising sin hacer cola, credencial laminada conmemorativa, entrada VIP, y VIP host in situ).

«Después de volver por fin a la carretera el pasado verano, estamos más que encantados de llevar esta gira masiva a una audiencia mundial, incluyendo fechas especiales en América!», dijo Joe Elliott de Def Leppard.

«La pasamos increíble tocando The Stadium Tour en Norteamérica este verano y realmente no podemos esperar para llevar el espectáculo alrededor del mundo con The WORLD Tour en 2023. “Crüeheads”: prepárense porque tenemos unas cuantas fechas increíbles preparadas para ustedes!», dijo Mötley Crüe en un comunicado conjunto.