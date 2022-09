Publicación solicitada: Todo el apoyo a los trabajadores del neumático

Los trabajadores debemos salir a las calles para defender nuestros salarios. Por un paro nacional contra el ajuste del FdT.

El conflicto del Sutna con las patronales del neumático lleva 6 meses. Llegó a los medios nacionales y está generando un gran debate. Se realizaron 23 reuniones, mediaciones, y la patronal no ofreció nada superador. La paritaria 2021/2022 otorgaron 50% de aumento (contra 75% de inflación). Los trabajadores votaron en asambleas de 2000 personas pelear por un aumento del 20%. La respuesta del gobierno y las patronales fue ofrecer 1% para luego cerrar de hecho esa paritaria y ofrecer 38% para la siguiente de 2022/2023, (contra una inflación estimada de 100%). Una provocación y una pérdida salarial enorme. Vale destacar que estas patronales vienen de tener super ganancias, comprando materia prima a dólar oficial y vendiendo productos al paralelo. El costo de las cubiertas subió 150% en los últimos 8 meses. Mientras que el costo laboral es de $1000 por cubierta, que se vende desde $70.000. Las patronales realizaron un lock out para intentar quebrar la lucha, lo que está generando un parate en toda la línea de producción.

Ministerio y burocracia pro patronales

No sólo el gobierno no hizo nada en 6 meses mientras las multinacionales ofrecían siempre el mismo monto, ahora Massa extorsiona a los trabajadores diciendo que si no arreglan en 24hs, es decir si no aceptan la pérdida de 60%, va a autorizar la importación de neumáticos a estas mismas patronales. Es decir importarían cubiertas a dólar oficial y venderían a $300. Así el ministro les sigue garantizando ganancias enormes. El gobierno de Alberto, Cristina y Massa se arrodilla frente a las patronales y da la espalda a los trabajadores que luchan por su salario para alimentar a sus familias. La burocracia de la CGT y la CTA no hacen nada al respecto. Mientras en sus sindicatos pasan paritarias a la baja y cada vez más trabajadores son pobres devorados por la inflación. Están totalmente integrados al ajuste.

El Sutna es el ejemplo a seguir

El Sutna clasista, combativo, con el método de la asamblea es el ejemplo a seguir por todos los trabajadores. No sólo hay que apoyarlos para que ganen ante este ataque a la negociación colectiva del salario, si pasa está rebaja las demás patronales van a buscar lo mismo. Por lo tanto hay que salir a las calles a luchar por todos nuestros salarios. Quieren aleccionar a un sindicato que se planta para hacer pasar el ajuste que exige el FMI mientras el gobierno y las direcciones sindicales burócratas se arrodillan. Hay que salir todos a las calles por un paro general, asambleas en cada gremio que decidan medidas de lucha. Hay que recuperar los sindicatos de manos de los burócratas y que sean de los trabajadores. Por salarios de $120.000 y aumentos mensuales por inflación. Apoyo a los docentes de paro, al movimiento piquetero que lucha por trabajo genuino, a los Prestadores de Salud de Discapacidad y a todos los que luchan. Llamamos a todos los sindicatos y organizaciones políticas a pronunciarse sobre el conflicto.

¡Viva la lucha de los trabajadores del neumático!

Partido Obrero Chacabuco – Frente de Izquierda Unidad