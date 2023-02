Publicación solicitada: «Tenemos que ir pensando que ciudad queremos»

La renuncia de Gómez, los carnavales, el silencio del intendente, la devolución de las sumas descontadas a los empleados municipales, el plenario de la UCR, todo eso demuestra que la estrategia de AIOLA es cambiar de tema, distraer la atención de todos y dar vuelta esta página. Pasa que los hechos de corrupción no se refieren solo a lo financiero, lo moral pesa y es determinante, los funcionarios que permanecen en esta administración y critican lo ocurrido no se retiran de un ambiente viciado muy por el contrario lo siguen aprovechando. Quien cree en la política como herramienta de transformación, de trabajo constante y tiene la convicción necesaria para poner esta maquinaria en marcha sabe que el gobierno municipal de AIOLA pudo transformar la ciudad y no quiso, prefirió hacerse del poder y nada más, aprovecharlo para un sector de la política que nunca quiso cambiar nada.

Con este presupuesto municipal pude llevar adelante planes de vivienda, re-equipamiento del hospital para que nuestros vecinos no deban viajar para hacerse estudios médicos, podríamos tener un centro universitario como el de Chivilcoy con decenas de carreras para nuestra gente, en fin, podríamos ser una ciudad pujante y con oportunidades, para eso existe el Estado, no para beneficiar a un sector minúsculo.

Desde Nueva Dirigencia siempre trabajamos en el análisis del presupuesto y en diversos proyectos que apuntan a eso, al crecimiento con inclusión social , a nuestros pibes y pibas, a la cultura y a la inclusión. Es hora de pensar cómo queremos seguir.

Dr. Fabián Sánchez. Presidente de Nueva Dirigencia partido Vecinal de Chacabuco