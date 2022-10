Publicación solicitada: EL PJ de Chacabuco repudia las contrataciones realizadas por el intendente Víctor Aiola

El Partido Justicialista de Chacabuco repudia enérgicamente la actitud del Ejecutivo Municipal de Chacabuco, nombrando en el área de tránsito a una persona que fue exonerada de la policía por cohecho, y que tiene en su haber más de diez denuncia por Violencia de Género, por amenazas y antecedentes penales por lo mismo, a ello se suma una perimetral vigente.

Nos solidarizamos con los cientos de mujeres que hoy en nuestra ciudad están pidiendo a gritos que se revea este nombramiento y que solicitan la renuncia del responsable del área de seguridad.

Sencillamente es una locura que a una semana de ocurrido un brutal femicidio en nuestra ciudad, tanto el Intendente Municipal Aiola, como el Secretario de Seguridad Ciminelli, asuman esa actitud y decidan realizar ese nombramiento. Demuestran, una vez más, su insensibilidad ante un tema de extrema gravedad que aqueja a las mujeres, que es la violencia de género.

El Intendente hace silencio ante los brutales femicidios que sufren las mujeres en nuestra ciudad. El Secretario de Seguridad cada día demuestra su falta de capacidad para llevar adelante un área tan sensible, en la que no se aplican políticas de prevención. Por su parte, el Área Municipal de la Mujer brilla por su ausencia, parece que solo existe para pagarle el sueldo a una funcionaria, carece de políticas de contención para las víctimas de este flagelo que sufre nuestro país y nuestra ciudad en particular.

La decisión tomada desde el Ejecutivo Municipal, es una provocación hacia nuestra comunidad, a todas las mujeres víctimas de violencia de género, y es una provocación hacia la víctima de este violento hecho.-

Han llenado la Municipalidad de militantes de su partido, nombraron a personas con antecedentes psiquiátricos, y designan personas como funcionarios o empleados a todas aquellas personas que diariamente inoculan odio en las redes sociales, con mensajes llenos de violencia hacia nuestro movimiento político. Todo ello, en una clara falta de respeto, hacia los verdaderos trabajadores municipales, a los que este intendente, les destruyó el salario dejándolos casi en la indigencia.

Partido Justicialista de Chacabuco