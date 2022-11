Publicación Solicitada: Chacabuco ya forma parte del conurbano bonaerense

Por decisión del Sr. Intendente Municipal, Chacabuco dejó de formar parte del tan amado interior de la provincia de Buenos Aires para pasar a formar parte del conurbano, o sea de las tan temidas ciudades donde la seguridad es un bien escaso debido a la gran cantidad de habitantes y a lo complejo de su extensión.

Está bien, podría ser una noticia para un medio Nacional o Local, claro está que se trata de una ironía …. ¿Por qué podría ser una noticia? pasa que la seguridad ya dejó de ser posible en nuestra ciudad, las autoridades dejaron que todo se les vaya de las manos, los hechos de este último fin de semana en la plaza 5 de Agosto donde apedrearon a los policías de Tránsito quienes son empleados Municipales que no se merecen estar pasando por este tipo de cosas que ponen en peligro su vida y el último en la cancha de River Plate donde algunos hinchas se paran sobre el móvil de Tránsito con personal Municipal adentro dejan muy en claro que el Intendente Aiola está mirando para otro lado o lo que es peor no tiene idea de cómo manejar la seguridad de la Ciudad.

Padecemos una cantidad de homicidios como jamás ocurrió en la ciudad, los delitos son innumerables, el narcotráfico se adueñó de la ciudad, los suicidios no paran sin que las víctimas puedan tener contención e intenten evitarlos.

Sinceramente es tiempo que la seguridad vuelva a las manos de la Provincia, del Ministerio de seguridad porque evidentemente el Sr. Intendente a este tema no puede manejarlo se le fue totalmente de control y esto si no se resuelve rápido ya no va a tener retorno.

Dr. Fabian Sanchez presidente de Nueva Dirigencia en el Frente de Todos