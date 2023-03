Publicación solicitada: Aiola vuelve a ofrecer salarios de indigencia

La negociación salarial 2023 entre el municipio de Chacabuco y los sindicatos volvió a arrojar propuestas para salarios de hambre. La comuna ofreció: 15 por ciento y un bono no remunerativo de 15.000 pesos en marzo; un bono no remunerativo de 15.000 pesos en abril; 12 por ciento en mayo; 15 por ciento en julio. Se calcula sobre el sueldo de febrero y el aumento mensual no es acumulativo. Es decir 42% a julio.

La propuesta de Aiola sobre salarios ya de miseria quedaría muy por detrás de una inflación desbocada. Es decir, sigue condenando a la pérdida de poder adquisitivo a los trabajadores. La canasta de indigencia está en $80.483, mientras el básico municipal es de $86.000. Deben hacer interminables horas extras para llegar a fin de mes. Ni hablar de la canasta de pobreza de $177.063.

La dirección de ATE y SdTM, como es costumbre, no ha llamado a asambleas ni ninguna deliberación de las bases. Pactan entre cuatro paredes con la patronal y hace años tenemos la misma situación salarial.

La salida será la organización de los trabajadores por abajo, las reuniones por sector que debatan los porcentajes necesarios y mejores condiciones laborales. Así como un plan de lucha para obtenerlos. ¡Que decidan los trabajadores! Todo el aumento al básico, los bonos en negro luego no se calculan para aumentos y dejan afuera a los jubilados. Ningún trabajador por debajo de la pobreza ($177.063). Aumento mensual por inflación. Por una nueva dirección de base y combativa de los sindicatos. Sumate a construirla. No al ajuste de Aiola.

Partido Obrero de Chacabuco – Frente de Izquierda Unidad