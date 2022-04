Publicación Pedida por la Asamblea Independiente de Mujeres, Lesbianas, Bisexuales, Travestis, Trans y No Binaries de Chacabuco

El 18 de Marzo, la titular del área de la mujer Verónica Alessandro dió a conocer la creación del Área de Masculinidades, comentando que el Área Municipal de la Mujer se refunda con la nueva Dirección de Mujeres, Género y Diversidad, un brazo local del Ministerio de Mujeres y Disidencias, que sabemos que solo son una oficina con personas vacías de conciencia.

Esta nueva área abordaría al hombre (violento) para trabajar interdisciplinariamente y determinar el “grado de compromiso que lo tiene como protagonista en esta situación”. Desde el movimiento de mujeres y disidencias repudiamos la creación de esta nueva que es una burla hacia nuestra lucha, ya que contará con un presupuesto propio que no se le asigna a la protección de mujeres y diversidades violentades, ni a la creación de fuentes de trabajo digno para poder cortar con el círculo de la violencia (punto aparte para el hecho de que la ahora Dirección de Mujeres carece de personal capacitado para llevar adelante dichas tareas).

Según la secretaria, que parece saber poco del tema, se está capacitando de acuerdo a los mandatos de la Ley Micaela pero, en la práctica, una gran cantidad de funcionaries y empleades de las instituciones públicas violentan y revictimizan a las mujeres en los procesos judiciales, denuncias, abortos, etc; sin mencionar el hecho de que el Municipio aún ampara funcionarios y empleados violentos.

Por otra parte, cuando Alessandro se refiere a las denuncias dice que las denuncias han crecido, pero no cree que haya más casos sino que se denuncia más. Esto es una gran falacia: no sólo los hechos de abuso y violencia van en aumento constantemente, sino que un gran número de mujeres y compañeres del colectivo LGBTI+ no se acercan a denunciar porque tanto en la Comisaría de la Mujer como en Fiscalía se sienten violentades y no reciben ningún tipo de contención. Somos las organizaciones sociales quienes acompañamos y exigimos un proceder adecuado, de lo contrario solo se recibe maltrato.

Sobre el final de la nota, el periodista pregunta qué piensa de la crítica de las organizaciones feministas, a lo que ella responde: “pintar paredes y bancos, lo hace el gobierno local, provincial y nacional. Es una manifestación. (…) El equipo del área trabaja, el trabajo que se hace desde el área cuesta visibilizarlo. Llevamos estadísticas, trabajamos. Respecto de la crítica es válida, yo la tomo. El área de las masculinidades es tomar estos reclamos que surgen de las organizaciones feministas”. Si esta es la interpretación de la funcionaria, la invitamos a Verónica a que escuche o lea mejor los reclamos del movimiento de mujeres porque lejos están de exigir un área de masculinidades; y extendemos la sugerencia hacia el Ministerio de Mujeres y Géneros y la Ministra Estela Díaz, verdadera responsable de la aplicación de esta ridícula e insultante política.

Desde el movimiento de Mujeres y Diversidades sexuales y de género exigimos que las estadísticas sean de público conocimiento y que se publiquen el presupuesto y su destino, para saber en qué se gasta y por qué no se acondiciona el refugio, no se garantizan los botones antipánico, no se genera trabajo digno y no se protegen los hogares de las mujeres y diversidades violentadas; y, a casi un mes de su anuncio, que se den a conocer lxs responsables del Área de Masculinidades y cuáles son las actividades que allí realizan.

El panorama que pintó Verónica Alessandro es una fantasía que en Chacabuco no existe, y demuestra la adaptación del gobierno de Aiola a las políticas violentas y revictimizantes del Ministerio de Mujeres y los gobiernos de Kicillof y Alberto Fernández.

Por más presupuesto para nosotras, no para los violentos ni para el FMI.

Asamblea Independiente de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binaries (MUCAS, Rama Negra, Plenario de Trabajadoras y Las Rojas).