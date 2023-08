PASO 2023: Sergio Massa pone en marcha la campaña en Córdoba

El ministro de Economía, y precandidato a presidente por UP, mantiene a paso firme su campaña y ahora pone el foco en Córdoba, provincia donde llevará su plataforma en estos días en busca de fortalecer su imagen. El precandidato presidencial de Unión por la Patria aterrizó este jueves en la provincia mediterránea, predispuesto a ganar terreno en un sector hostil para el peronismo kirchnerista.

Es que la tierra de Juan Schiaretti, además de haber sido bautizada por el propio Mauricio Macri como el kilómetro cero del “Cambio”, mantiene una actitud firme de no trascender el peronismo local, donde el gobernador cordobés supo cosechar una legitimidad en base a chocar tanto con macrismo como con kirchnerismo por igual.

En ese marco, Massa buscará conciliar intereses y ganarse el voto cordobés, aprovechando el clima agitado por el triunfo del peronismo schiarettista en Córdoba capital, resultado que fue un fuerte golpe para el macrismo en términos generales.

En ese sentido, Massa participará junto con la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, de un acto en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba; luego desarrollará una recorrida en la planta industrial de mosaicos y finalmente se reunirá con referentes del Centro Comercial e Industrial y de la Cámara Argentina del Maní.

Cabe recordar que, en sus últimas giras por el interior argentino, Massa supo endurecer sus discursos, en los que defendió su gestión a cargo del Ministerio de Economía de la Nación y culpó a la oposición por querer volver a implementar “proyectos privatizadores”, tanto en las empresas estatales como en la universidad pública.

En tanto, el escenario es desafiante para Massa, frente a un Schiaretti que tiene viento a favor por el triunfo en Córdoba capital, y cuyo discurso no para de polarizar con la órbita de Nación y, en particular, con el ministro de Economía. “Massa promete que derrotará a la inflación. Que lo haga ahora, hace un año que maneja la economía; no sólo que la inflación no bajó, si no que se suplicó. Este es el cuarto gobierno kirchnerista que fracasó”, sostuvo el mandatario cordobés en un acto en la localidad bonaerense de Quilmes.

