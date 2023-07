PASO 2023: «La gente nos pide que volvamos, que con nuestro Gobierno estaban mejor»

Así lo manifestó, en una entrevista para Diagonales.com, Cristian Ritondo, precandidato a primer diputado nacional por el espacio de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio.

«Veo una Argentina muy complicada, está lejos de cómo queremos vivir los argentinos. Eso hace a unas expectativas negativas para los más jóvenes, para los chicos de 18, 19 años», analizó Ritondo, y expresó: «Cuando llegó la democracia, el sueño era realizarse dentro del país, no irse a vivir afuera. El otro día, en una recorrida en Rafael Calzada, un chico me contó que tiene un comercio que es de los padres y lo tiene que atender todo el día, y también me dijo que está estudiando y que con su novia, si las cosas no le salen planean irse. Y eso se multiplica en toda la Argentina. No es que piensen esa opción para desarrollarse profesionalmente y dotarse del uso de nuevas tecnologías para volver a realizarse en el país. Ni siquiera se van para cumplir un sueño, sino simplemente para tener un trabajo digno».

El ex ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires también habló de inseguridad: «Hoy sos un rehén en tu propia casa a las 7 de la tarde. Cuando caminamos por las calles, la gente nos pide que volvamos, que en nuestro gobierno estaban mejor. No es que no había delitos, pero sí cuando me tocó estar en el área de Seguridad hubo un fuerte impulso para golpear al narcotráfico, pegarle a las mafias, bajar los índices de homicidio violento, de forma escalonada pero muy rápidamente en un 36 por ciento».

En otro pasaje de la entrevista, Ritondo se refirió al narcotráfico: «Hay que pensar que el narcotráfico es un negocio ilegal que cuanto más vende, más gana. Entonces buscará ampliar su mercado y se buscará otros territorios. La provincia de Buenos Aires, y específicamente el conurbano, por la aglomeración, por situaciones similares y demás puede convertirse en el nuevo Rosario. De hecho, hoy se ve que los barrios donde más difícil está es donde ellos actúan, donde la policía y la justicia no se meten porque no hay decisión política. Al narcotráfico solo se lo combate con decisión política».

Finalmente, consultado sobre la disputa interna de Juntos por el Cambio, el precandidato afirmó: «el 14 de agosto comenzaremos a trabajar todos juntos. Esto es una competencia en unidad y hay que cuidar la casa en común. Aquellos dirigentes que no lo hagan, no son tan líderes como dicen».