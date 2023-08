PASO 2023: «Estamos ante un fracaso de proporciones históricas de la administración capitalista del país»

Lo expresó el precandidato a diputado nacional del Nuevo MAS, Juan Cruz Ramat, en una entrevista para Mates y Noticias(Radio Voces FM 95.1). «La clase que dirige en la Argentina, que son el conjunto de los empresarios, y sus representantes políticos, los gobiernos que han pasado hasta la fecha, no han sido capaces de garantizarle a los trabajadores un salario para que puedan llegar a fin de mes», aseguró.

El dirigente de izquierda también se refirió, entre otros asuntos, a la imposibilidad de haber confluido a estas PASO con toda la izquierda unida, a la precandidatura de Juan Grabois en la interna de la UP, a la que calificó como «una colectora de Sergio Massa», al rol de las dirigencias sindicales tradicionalistas y al descontento expresado en el ausentismo o el voto en blanco de las últimas elecciones provinciales: «Las elecciones no es el único terreno donde nosotros estamos, pero el desapego a la participación no es bueno, siempre es preferible que haya participación porque la antipolítica le regala la política a los poderosos», dijo.