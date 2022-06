Nuevo single de ZZ TOP «HEARD IT ON THE X»

«Heard It On The X», es el nuevo single adelanto incluido en el próximo álbum de ZZ Top «RAW» que saldrá a la venta el 22 de julio por Shelter Records/BMG. Al igual que las otras 11 canciones de RAW, se grabó en Gruene Hall, el famoso honky tonk de Texas. El clásico escenario, que se remonta a 1878, fue elegido para una sesión orientada a las raíces, cuya crónica se puede ver en el documental nominado al Grammy “ZZ Top: That Little Ol’ Band From Texas”. Dirigido por Sam Dunn y publicado por Banger Films, el largometraje ofrece una visión de la historia de la formación clásica de la banda: Billy F Gibbons, Frank Beard y Dusty Hill.

«Heard It On The X» debutó en 1975 como parte del cuarto álbum de ZZ Top, Fandango!, y sigue siendo una de las creaciones más duraderas de la banda. La canción es una crónica fiel del famoso fenómeno radiofónico «border blaster» de la época en que las emisoras mexicanas de AM tenían letras de llamada que empezaban por la letra «X» al sur de la frontera, y emitían con una potencia prácticamente ilimitada. Las emisoras estadounidenses tenían un máximo de 50.000 vatios de potencia máxima, mientras que las mexicanas eran conocidas por sus señales de un millón de vatios. Billy Gibbons señaló: «Aunque Dusty, Frank y yo crecimos en distintas partes de Texas, escuchábamos las mismas emisoras, especialmente las de la letra «X» y, como resultado, adquirimos muchos de los mismos puntos de referencia musicales y culturales.»

El contenido de la emisión a través de la «X» mostraba de todo, desde un programa de gospel, seguido de un programa de blues, seguido de anuncios de clases de guitarra, venta de pollitos, ungüentos para el cabello, colecciones de discos y, por supuesto, todo tipo de ofertas de amor para todo tipo de persuasión religiosa que uno pudiera imaginar. El XERF de Del Río era el abanderado de este tipo de experiencia auditiva underground, que sonaba constantemente noche tras noche.

La idea de transmitir a los oyentes de los Estados Unidos desde México se originó con el legendario «Doctor» J.R. Brinkley, cuyo procedimiento de implante de glándulas de cabra se promocionó como una cura para los problemas de impotencia sexual en la era anterior al Viagra. Su charlatanería llegó a una audiencia masiva de oyentes ansiosos, al tiempo que eludía todas las vías de aprobación gubernamental.

La letra de la canción es un reflejo del afecto de ZZ Top por el eclecticismo de aquellos atrevidos blasters fronterizos y un guiño al Dr. Brinkley:

Do you remember

back in nineteen sixty-six?

Country Jesus, hillbilly blues,

that’s where I learned my licks.

Oh, from coast to coast and line to line

in every county there,

I’m talkin’ ‘bout that outlaw X

is cuttin’ through the air.

We can all thank Doctor B

who stepped across the line.

With lots of watts he took control,

the first one of its kind.

So listen to your radio

most each and every night

‘cause if you don’t I’m sure you won’t

get to feeling right.

En los “liner notes” del nuevo álbum, Gibbons y Beard señalan que las sesiones de RAW «…fueron, de una manera muy real, un regreso a nuestras raíces. Sólo nosotros y la música, sin un público de miles de personas, sin puestos de comida, sin horas de socialización en el aparcamiento, sin falanges de autobuses de gira. Sólo nosotros y la música. En ese momento supimos que se trataba de una circunstancia muy especial, todos nosotros en el mismo lugar y al mismo tiempo, ¡y vaya si lo fue!»

Los temas de RAW, incluida esta nueva versión de «Heard It On The X», se grabaron en el transcurso de un día con la intención de mantener todo el proceso lo más simple y sencillo posible, un guiño a los primeros días de la banda. Billy F. Gibbons actuó como productor, con ingeniería de Jake Mann y G.L. G-Mane Moon; RAW fue mezclado por Ryan Hewitt. Estará disponible en vinilo de 180 gramos, CD y a través de plataformas digitales, y se publicará «En memoria de Dusty Hill».

RAW Tracklisting: Brown Sugar / Just Got Paid / Heard It On The X / La Grange / Tush / Thunderbird / I’m Bad, I’m Nationwide / Legs / Gimme All Your Lovin’ / Blue Jean Blues / Certified Blues / Tube Snake Boogie

El lanzamiento del álbum RAW estará respaldado por RAW WHISKY TOUR de ZZ Top. La gira, que comenzará el 27 de mayo en San Diego, California, llevará a la banda al escenario en 100 fechas en todo Norteamérica, con más fechas que se anunciaron hoy. El título de la gira es un guiño tanto al próximo álbum como al reciente lanzamiento del whisky ZZ Top Tres Hombres de Balcones Distilling de Waco, Texas, una sabrosa mezcla de 100 grados de maíz azul tostado, cebada malteada y centeno.

