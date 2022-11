Nuevo cruce de declaraciones y chicanas entre Larreta y Bullrich

Patricia Bullrich reclamó al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que no le mande «soldaditos a hablar», al tiempo que el jefe comunal afirmó que estaba «harto de las peleas».

«Si hay un debate que Larreta discuta conmigo, no que me mande soldaditos a hablar. No tengo ningún problema, todo es válido en la medida en que sea abierto y claro. No quiero más hipocresías, que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra», señaló Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

De esta forma Bullrich hizo alusión a sus palabras al jefe de Gabinete del Gobierno porteño, Felipe Miguel, a quien le advirtió que le «iba a romper la cara» si la volvía a cruzar «en la tele», según se apreció en el contenido un video que se difundió este lunes y que se registró durante la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri en el predio de la Rural el pasado 24 de octubre.

«Si yo debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas, como el chico este (por Miguel) que ya no me acuerdo ni el nombre. Son personas que salen a decir cualquier cosa».

La reacción de Bullrich en ese video se originó luego de declaraciones formuladas por Miguel, quien consideró que las críticas que la titular del PRO hizo sobre el operativo de seguridad dispuesto frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eran «funcionales al kirchnerismo».

Tras el virtual desafío de Bullrich a debatir, Larreta dijo este martes que la presidenta del PRO «tiene todo el derecho de ser candidata» en 2023, al tiempo que aseguró que está «harto de las peleas» internas en Juntos por el Cambio (JxC), aunque consideró que ese espacio «no se va separar».

Consultado en CNN Radio sobre la amenaza de Bullrich a Felipe Miguel, dijo: «Yo no me engancho en las peleas entre políticos, no es lo que la Argentina necesita». «Me pongo por arriba, demos vuelta la página, falta un año para las elecciones», expresó el jefe de Gobierno porteño.

Fuente: https://www.telam.com.ar/