Nueva reunión paritaria fallida entre el Ejecutivo de Chacabuco y los sindicatos municipales

Este miércoles volvió a reunirse la Comisión Asesora de Relaciones Laborales, el ámbito donde se discuten las paritarias municipales en Chacabuco. El encuentro se desarrolló en la Casa de la Cultura.

Luego de más de cinco horas de deliberaciones, la reunión terminó con la negativa de los gremios hacia la oferta que les hizo el municipio, la que consideraron insuficiente.

Aunque ATE manifestó en el acta que «los ofrecimiento efectuados por la patronal no están detallados por negativa expresa de los funcionarios del D.E.», en el mismo documento se manifiesta que quienes representaron al municipio ofertaron un incremento del 10% sobre el sueldo básico del mes de marzo, no acumulativo. A partir de allí se sumarían mensualmente incrementos de 5%, 6%, 7% y finalmente un 10% para agosto, siempre no acumulativos.

Asimismo, tanto el Sindicato de Trabajadores Municipales, cuanto ATE, manifestaron su malestar porque el Ejecutivo no aportó la información que oportunamente les fuera requerida por las entidades sindicales. Esto está relacionado con la «recaudación bruta» y el «costo laboral unitario». Al respecto, ATE manifestó que «no se están dando los requisitos mínimos de buena fe en la negociación».