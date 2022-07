Así lo consideró Jorge Chemes, Presidente de CRA, en declaraciones a Radio Río Cuarto, desde la Exposición Rural de Palermo, acerca de la última medida del gobierno del dólar soja.

Según Chemes, “estas medidas no sirven, no incentivan a vender, los productores no tiene granos para vender y quien lo tiene es para preservar su capacidad de compra. Al no haber claridad en la medida, mucho menos incentiva a vender”.

El Presidente de CRA planteó que el productor no exporta, “no está armado para que el productor decida la venta para lo que el gobierno necesita para recaudar”.

El dirigente agropecuario sostuvo que es una estrategia que no sirve, “necesitamos medidas que den confianza para que esto se normalice, pero lamentablemente sigo sintiendo que estos son parches”.

Fuente: https://www.lv16.com.ar/