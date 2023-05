Muere Tina Turner, la «Reina del rock and roll»

Una de las vocalistas de rock más reconocidas del mundo, ha muerto este miércoles a los 83 años de edad, comunicó su portavoz citado por Sky News.

«Tina Turner, la ‘reina del rock and roll’, murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad en su casa en Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza», señaló el vocero. «Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir», agregó.

También indicó que se llevará a cabo una ceremonia fúnebre privada a la que asistirán familiares y amigos cercanos, sin ofrecer más detalles. Asimismo, pidió que se respete la privacidad de sus allegados «en este difícil momento».

La cantante sufría problemas de salud en los últimos años, después de que se le diagnosticara un cáncer intestinal en 2016. Un año después se sometió a un trasplante de riñón, reporta The Guardian.

«Es una noticia realmente triste. Tina Turner era un icono musical […] es una pérdida inmensa», declaró durante una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que aseguró ser una gran fan suya.

Nacida con el nombre de Anna Mae Bullock el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, en el estado de Tennessee, durante su infancia recogía algodón con su familia. También formó parte del coro de la iglesia de dicha localidad rural.

Cuando su talento vocal se hizo evidente, su exesposo Ike Turner le dio el nombre de Tina Turner y decidió registrarlo como marca por si ella lo dejaba y así reemplazarla en sus actuaciones.

«Mi relación con Ike estaba condenada al fracaso [desde] el día en que descubrió que iba a ser su fuente de ingresos», explicó la cantante en su libro ‘My Love Story’, publicado en 2018. «Necesitaba controlarme, económica y psicológicamente, para que nunca pudiera dejarlo», agregó.

Conocida como la ‘reina del rock and roll’, se hizo famosa durante la década de 1960 junto a su exmarido con la clásica canción ‘River Deep – Mountain High’. Otros de sus éxitos son ‘The Best’, ‘Proud Mary’, ‘Private Dancer’ y ‘What’s Love Got to Do With It’.

A lo largo de su amplia trayectoria musical, que abarca más de 60 años, la artista ganó numerosos premios, entre ellos ocho Grammys, y fue reconocida con una estrella tanto en el Paseo de la Fama de Hollywood como en el Paseo de la Fama de San Luis, ambos situados en EE.UU.

Su autobiografía, ‘I, Tina’, fue llevada a la gran pantalla en 1993. En ella se narra la turbulenta relación que mantuvo la mujer con su marido Ike, del que sufrió violencia doméstica, llegando este incluso a fracturarle la nariz. La actriz Angela Bassett estuvo nominada a un Oscar por su interpretación de Turner en la película.