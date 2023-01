Milagro Sala cuestionó a Alberto Fernández: «Parece Judas»

A siete años de su detención, desde la prisión domiciliaria, con la pierna en alto por la nueva trombosis que le detectaron, Milagro Sala cargó contra el Presidente por su inacción. “Parece Judas”, dijo, al recordar el último encuentro que tuvieron, a mediados del año pasado, cuando el mandatario la visitó mientras estuvo internada por problemas de salud.

“Hoy me está yendo mal. Me siento sola, que se han olvidado de mí. Antes todos se sacaban fotos con los presos políticos, hoy es como si nos estuviesen esquivando. En algún momento se sintió como que a lo mejor no creen que uno quiere rendir cuentas de lo que nos acusan. Te hacen sentir culpable”, expresó Sala a AM750 en un programa especial que se transmite desde su propia casa.

Milagro asegura que, pese a cumplirse este 16 de enero un nuevo aniversario de su detención, la que define como arbitraria y “parte del laboratorio del lawfare”, no recibió ningún llamado de dirigentes del Frente de Todos. Sin embargo, aclara: “La verdad es que si me llaman está todo de diez y si no, también. Toda mi vida siempre fui solidaria con el otro y nunca he pedido nada a cambio”.

En cuanto al primer mandatario, la dirigente expresó: “No quiero que nadie me venga a decir que me apoya y que por detrás no hagan nada. Antes de la pandemia, cuando recién asumió Alberto, se presentó un proyecto de ley para intervenir la justicia, pero ya está a punto de terminar su mandato y no hizo nada”.

Y enfatizó: “Alberto Fernández me mintió, me ha verseado y me siento desilusionada. Porque muchos compañeros hemos militado para tener un gobierno nacional y popular, pero hoy vemos que es más beneficiada la derecha. Le tienen miedo a una grilla de TN y una tapa de Clarín. Le tienen más respeto a ellos que a nosotros”.

