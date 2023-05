«Me odian, persiguen y proscriben porque soy del pueblo»

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dijo este jueves en un acto masivo en Buenos Aires que es perseguida y odiada por la élite de su país porque es «del pueblo».

«¿Por qué creen que me odian, persiguen y me proscriben? Porque nunca fui de ellos ni lo voy a ser, hagan lo que hagan, me quieran matar o meter presa, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo», expresó Fernández en el acto del peronismo, que se realizó para conmemorar los 20 años de la llegada al poder de Néstor Kirchner (2003-2007).

En su alocución hizo un repaso por la historia reciente del país, recordando la crítica situación en la que se encontraba la nación en 2003 cuando asumió la Presidencia su entonces esposo y la mejoría que se hicieron en los siguientes 12 años, hasta 2015.

Señaló que después de tres períodos de Gobierno, uno de su difunto esposo y dos de ella (2007-2011 y 2011-2015), pudieron dejarle a los argentinos «un país mucho mejor» que el que habían recibido.

«Tampoco era Disneylandia. Me parece que aquel día cuando rendimos cuenta en esta plaza y dijimos que habíamos llegado con la deuda defaulteada y nos íbamos desendeudados. El nivel de endeudamiento no solo era ínfimo, las familias tampoco estaban endeudadas, ni las empresas, porque el salario era el más alto de América Latina», subrayó.

Fuente: https://www.telam.com.ar/