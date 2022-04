Mauricio Macri pronostica que en el invierno «va a faltar gas» en la Argentina

A través de las redes sociales, el ex presidente afirmó que «falta energía y falta gasoil» y que «los camioneros no consiguen el combustible para llevar la cosecha al puerto y tienen que hacer kilómetros de cola».

«A este ritmo en el invierno va a faltar gas. Si esto pasa, las industrias y las fábricas de todo el país van a tener que reducir o parar su producción y eventualmente deberán adelantar vacaciones o suspender a sus trabajadores. También es posible que falte GNC y afecte al transporte», aseguró en su cuenta de Twitter.

El ex mandatario señaló que los barcos que traen gasoil deben quedar a la espera dado que la Argentina no cuenta con depósitos para almacenarlo, ni trenes ni rutas para su transporte y responsabilizó al kirchnerismo de esta situación. «Esta falta dramática de energía no es un accidente o una situación inesperada, es la consecuencia directa de los cuatro gobiernos kirchneristas», afirmó.

Fuente: https://www.diagonales.com/