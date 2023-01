Más intendentes se suman al «operativo reelección» de Kicillof

En las últimas horas, el intendente de Tigre, Julio Zamora, consideró que «es natural que el gobernador sea el candidato» y así se sumó a la larga lista de jefes comunales del Frente de Todos que apoya la reelección de Axel Kicillof.

“Yo pienso que es natural que nuestro gobernador, el gobernador del oficialismo, sea nuestro candidato próximo a gobernador, que sea el candidato a reelegir, no veo nada que amerite que no sea así”, expresó Zamora en diálogo con AM 750.

Para el mandatario tigrense, el de Kicillof “es un gobierno que le ha puesto el pecho, que realmente ha sobrellevado una situación de muchos problemas vinculados a la pandemia y que recién tuvo este año de desarrollo, donde ha mostrado un ímpetu increíble en materias de escuelas, empleo y turismo, además de un alto grado de desarrollo en la salud durante todo este tiempo”.

«Realmente creo que el gobernador se merece, a mi entender, un apoyo de quienes acompañamos el espacio del Frente de Todos», exclamó.

Pero Zamora no fue el primero de los intendentes del Frente de Todos que se expresó a favor de la reelección de Kicillof -seguramente, tampoco será el último-. La semana pasada, el Gobernador visitó el partido de Tres Arroyos donde obtuvo el respaldo de gran parte de los jefes comunales del oficialismo en la sexta sección electoral.

Lo mismo hicieron los jefes comunales del PJ en el Conurbano tras una reunión en Cañuelas en diciembre del año pasado. Allí, dejaron en claro que quieren que Axel Kicillof compita por la reelección dado que de no presentarse, habría internas con varios candidatos y el Frente de Todos podría verse debilitado.

En los últimos días, además de Zamora (Frente Renovador) varios mandatarios locales del Conurbano volvieron a manifestar su apoyo a Kicillof como Mario Secco (Ensenada), Juan José Mussi (Berazategui) y Jorge Ferraresi (Avellaneda).

En ese mismo sentido se expresó el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, quien consideró que “no hay candidato que este a la altura de Kicillof para la provincia”.

Mientras tanto, desde el entorno del Gobernador aseguran que cuentan con el respaldo de al menos 50 jefes comunales del Frente de Todos para la reelección del actual mandatario bonaerense y ya pusieron en marcha la campaña 2023 con el desembarco de Kicillof en la costa.

Fuente: https://www.diagonales.com/

Tras un almuerzo con ministros, intendentes, legisladores y dirigentes territoriales, los mandatarios locales le pidieron expresamente que vuelva a presentarse este año en las elecciones ejecutivas de la Provincia.