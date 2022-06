«Más armas, más guerras»: el antimilitarismo alza la voz en la ‘contracumbre’ de la OTAN en Madrid

Madrid acogió este viernes y sábado la ‘contracumbre’ de la OTAN, convocada por varias organizaciones antibelicistas, asociaciones ecologistas, partidos y movimientos sociales en vísperas de la cumbre de la OTAN, que se celebrará los días 29 y el 30 de junio en la capital de España. Este domingo, el evento, que ha sido bautizado como ‘Cumbre por la paz, OTAN no’, culmina con una manifestación en el centro de la ciudad, que transcurre bajo el lema «No a la OTAN. No a las guerras. Por la paz».

Expresión del sentimiento antimilitarista persiste en España, la ‘contracumbre’ pone de relieve la importancia de resolver los conflictos por medios pacíficos y diplomáticos y subraya la necesidad de una desescalada militar.

Los participantes denuncian el incremento de los gastos militares y cargan contra la Alianza Atlántica, que consideran como «un obstáculo para la paz» que debería estar disuelto. «La nueva OTAN ha certificado que, de norte a sur y de este a oeste, está dispuesta a intervenir fuera de los mandatos imperativos de la Carta de las Naciones Unidas como así hizo en Yugoslavia, Afganistán, Irak o Libia», sostienen en la declaración final.

Ante la próxima cumbre de la OTAN, que se prevé que marque la hoja de ruta para la próxima década, la movilización antimilitarista declaró que el bloque militar no permite «avanzar hacia una seguridad compartida y desmilitarizada», al tiempo que «alienta a la proliferación del arma de destrucción masiva por excelencia», ya que no renuncia al uso de armas nucleares.

«Más armas en el mundo implican más guerras», concluyen los activistas, que recordaron los muchos asuntos pendientes que aún quedan por resolver, como el hambre, las enfermedades, la desigualdad social, la falta de servicios públicos o la crisis climática.

«Con balas no se come, con bombas no se cura»

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 de España, Ione Belarra, que también ocupa el puesto de secretaria general de Podemos, hizo declaraciones parecidas el pasado miércoles durante la inauguración de un nuevo foro del movimiento europeo por la paz, integrado por fuerzas políticas izquierdistas de la región.

«Hay que ser claros y contundentes: con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios», declaró Belarra, insistiendo en que «no es el momento de aumentar el gasto militar, sino de aumentar la protección social».