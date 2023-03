Los sindicatos municipales de Chacabuco analizan en asambleas la propuesta de aumento del municipio

Este lunes, en la Casa de la Cutura de Chacabuco se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Laborales. Al finalizar el encuentro, los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales y de ATE expresaron que pondrán a consideración de sus afiliados la oferta realizada por el Departamento Ejecutivo.

Esto indicaría que están dadas las condiciones para firmar un acuerdo paritario que se extendería hasta el mes de julio de este año.

La mejora salarial comienza con un incremento del 15% no acumulativo sobre el básico de febrero que se abonará en marzo. A esto se le sumará un monto no remunerativo -en concepto de bono- de $15.000. Ese mismo importe se sumará -por única vez- al salario de abiril. Para mayo se aplicará un aumento del 12% no acumulativo sobre el básico de febrero y para julio una mejora del 15% no acumulativa, también calculada sobre el básico de febrero de 2023.

El acta: