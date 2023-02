Lilita Carrió anunció que será precandidata a presidenta

La dirigente de la Coalición Cívica sostuvo que buscará “garantizar la unidad” del espacio político opositor y se sumará a la competencia contra las figuras centrales del macrismo.

“Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, expresó Carrió en relación a su decisión de lanzarse a la pelea en las elecciones primarias, en medio de un escenario donde no termina de haber un acuerdo concreto entre “palomas y halcones” dentro de la cúpula del macrismo.

Cabe recordar que Carrió ya venía amagando desde hace tiempo con la idea de presentarse como precandidata, ya sea bajo el signo de JxC o incluso rompiendo y presentándose por fuera de esa coalición, idea que deslizó en declaraciones públicas.

Ahora, con esta decisión confirma sus intenciones de mantenerse en las filas de Juntos y dar la disputa desde allí. “Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores”, aseguró la líder de la CC en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.

Mientras tanto, desde el lado del macrismo duro, las miradas están puestas en cuadros electorales como Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y, con una fuerte incógnita, la expectativa sobre Mauricio Macri, quien ya dejó entrever una eventual búsqueda del “segundo tiempo”.

Fuente: https://www.diagonales.com/