«La tormenta del siglo» causa estragos en EE.UU.

Desde hace cuatro días, la fuerte tormenta invernal Elliot, calificada como «la tormenta del siglo» por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, sigue atacando EE.UU., y ya ha causado al menos 28 muertos en Búfalo, la ciudad más afectada en el estado de Nueva York, informa CBS News. Mientras, según NBC News, el número de muertos en el país ascendió a 65 este martes.

La tormenta ya ha provocado cortes de electricidad en varias ciudades de EE.UU., la cancelación de casi 20.000 vuelos y ha causado decenas de víctimas en nueve estados. En la ciudad más afectada, Búfalo, los equipos de emergencia encontraron cadáveres congelados en coches y bajo montones de nieve, y buscaban sobrevivientes «coche a coche».

«Búfalo ha sido la zona cero de esta tormenta», declaró este martes el alcalde de la ciudad, Byron Brown. El número de víctimas en la urbe casi alcanzó los 30, lo que casi iguala a la cifra de fallecidos en una famosa ventisca de 1977, lo que convierte la reciente tormenta en la mayor de los últimos 45 años.

El responsable del condado de Erie, Mark Poloncarz, calificó la tormenta como «la peor que probablemente he visto en la vida» y subrayó que «se puede ver, más o menos, la luz al final del túnel», pero «esto no es el final todavía», cita sus palabras The New York Times.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU., reportados por Associated Press, hasta 23 centímetros más de nieve podrían caer en algunas zonas del oeste de Nueva York a lo largo de este martes.

Se prevé que el tiempo mejore a partir de este miércoles. Sin embargo, el comisionado de Servicios de Emergencia del condado de Erie, Dan Neaverth Jr., sostuvo que las autoridades están preocupadas por la posibilidad de inundaciones esta misma semana debido al derretimiento de la nieve.

