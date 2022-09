La NASA vuelve a posponer el lanzamiento de Artemis I 

El lanzamiento del cohete Space Launch System (SLS) con la nave espacial no tripulada Orion, que forman parte de la misión Artemis I de la NASA para orbitar la Luna, ha sido pospuesta una vez más debido a problemas técnicos.

La operación de despegue estaba prevista para este sábado desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida, EE.UU.), pero en horas de la mañana, cuando se estaba cargando el combustible en los tanques del SLS, se presentó una fuga.

«La misión Artemis I a la Luna ha sido pospuesta. Los especialistas intentaron solucionar un problema relacionado con una fuga en el sistema que se encarga de transferir combustible al cohete, pero no tuvieron éxito», comunicó la NASA.

¿Cuándo se volverá a intentar?

Es la segunda ocasión que se aplaza el lanzamiento de la misión por contratiempos técnicos. Inicialmente, estaba previsto que el SLS despegue el 29 de agosto, pero tuvo que posponerse debido a problemas en uno de los motores del cohete.

Aunque la agencia espacial estadounidense no ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento, algunos medios locales reportan que estaría programado para el 5 o 6 de septiembre.

En caso de que la operación no se concrete hasta el martes de la siguiente semana, la NASA deberá llevar al cohete de regreso al edificio de ensamblaje de vehículos espaciales. Después de eso, un nuevo intento de lanzamiento podría efectuarse a lo largo de septiembre o en octubre, informa The New York Times.