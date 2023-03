La CTA Autónoma reclamará un aumento de emergencia del Salario Mínimo

El Ministerio de Trabajo de la Nación, que conduce Kelly Olmos, convocó para las 16:00 de este martes, y de manera virtual, a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo. El vigente es de 69.5000 pesos a partir de marzo. Actualmente, solo alcanza para cubrir un 38,3 por ciento de la Canasta Básica Total.

Al respecto, el secretario general nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, aseguró que los delegados paritarios de la central exigirán en el encuentro «medidas concretas que cambien el rumbo económico ante la desesperante situación». Godoy sostuvo que la central obrera que conduce exigirá cambios radicales en el encuentro tripartito ante «los nuevos indicadores inflacionarios».

«Entre la especulación y la impudicia de los empresarios y la impotencia y complicidad de la política económica la situación es insostenible. El plan del Fondo Monetario Internacional (FMI) es inflacionario, y no hay posibilidad alguna de detener la escalada si no se modifica el plan económico, si no abandonan aquellas imposiciones y si no se adopta una actitud más firme ante los formadores de precios», puntualizó el dirigente.

La CTA Autónoma inició el 7 de marzo último un plan de lucha en reclamo de un aumento de emergencia, la reapertura y el mantenimiento de las discusiones paritarias y un incremento salarial para los sectores de trabajadores que no tengan beneficios convencionales.

