Juegos Bonaerenses 2023: Llegaron las primeras medallas para Chacabuco

Este domingo, en una larga jornada de competencias en Mar del Plata, la delegación de Chacabuco consiguió tres medallas de oro, una de plata y una de bronce.

Jonathan Ardiles obtuvo el oro en lanzamiento de bala, y la misma presea conquistó Jaquelina Lozano en lanzamiento de bala. También hubo medalla de oro para Leticia Correa, en lanzamiento de clava, mientras que Nabil Ferrari se quedó con la plata en 100 metros llanos, y Zoe Morth con la medalla de bronce en atletismo PCD.

Por otro lado, el equipo de fútbol mixto empató 2 a 2 con General Paz y en fútbol 11 (sub 14 masculino escolar) el equipo de Chacabuco empató 3 a 3 con Guaminí. El fútbol Pcd femenino sub 16 se quedó con la victoria por 8 a 0, mientras que fútbol intelectual sub 17 perdió 4 a 2 ante Villegas.

En la disciplina Pádel Sub 14 Chacabuco obtuvo el triunfo 6-1 6-2 ante Merlo. En sub 18, las chicas ganaron 6-0, 6-0 ante Pila.

Mirko González compitió en bádminton sub 14 masculino single y perdió 2 a 0 contra Daiurex.

El equipo de Fútbol Tenis obtuvo el triunfo ante a Quilmes 2 – 1. Mientras que en fútbol playa sub 18 masculino, el equipo de Chacabuco cayó ante Lobos por 3 a 1. En beach voley sub 18 femenino, las chicas se quedaron con el triunfo por 2 a 0 ante Escobar.

El equipo de Rugby obtuvo un nuevo triunfo: fue por 8 a 7.

En tenis de mesa PCD, Manuel Nanni obtuvo su segundo triunfo consecutivo ante Bahía Blanca, mientras que Ana Trompino le ganó a su par de Moreno.

En Judo infantil B, en la categoría menos de 40 kg., Micahel Sánchez se quedó con el 5° lugar, al igual que Dante Micucci en más de 64kg.

En la disciplina Postre, Francisco Veleche presentó un Budín de ciruela; el resultado estará este lunes.

El equipo de básquet sub 18 femenino libre cayó por 10 a 5 ante Lanús. Además, el equipo de Básquet 5vs5, le ganó 38 a 31 a Pergamino.

En la disciplina pelota sub 14, los chacabuquenses cayeron 2 a 1 contra Chascomús.

Hoy en Básquet en silla de ruedas, el equipo perdió 5 a 0 con La Matanza, y en el día de ayer cayeron ante Almirante Brown por 8 a 0.

Adultos mayores

En Truco, los chacabuquenses perdieron el primer partido y ganaron el segundo, mientras que en Truco Intergeneracional ganaron el primer partido y perdieron el segundo. Este lunes, a partir de las 9:00, continuarán compitiendo.

Las competencias del lunes 18