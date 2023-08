Juegos Bonaereneses: Más chacabuquenses clasificados a la final

El director municipal de Deportes del municipio de Chacabuco, Alberto Mastantuono, hizo un repaso sobre una nueva semana de competencias de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2023.

Durante este período hubo varios chacabuquenses que consiguieron clasificar a la final provincial que se disputará en Mar del Plata, en las disciplinas natación, deportes paralímpicos, rugby, acuatlón, golf, fútbol y pádel.

En rugby clasificó la Sub 14 Masculina, mientras que en golf, Jaime Rubino, consiguió pasar a la siguiente etapa.

En atletismo paralímpico los clasificados fueron Thiago Torres, Tania Sarria, Francisco Vidal, Norberto Zurita, Valentina Espíndola, Elena Tabares, Jaqueline Lozano, Jonathan Ardiles, Nabil Ferrari, Jerónimo Di Piero, Zoe Morth y Leticia Correa; y Clara Ansola, en la especialidad boccia.

En natación clasificó Gonzalo Velardi; en Sub 14 Masculino 50 metros libre, Pablo Bonino; en 100 metros espalda, Martiniano Ciancio Squiliari; en sub 16 femenino 100 metros mariposa, Sofía Bertachini; y en sub 16 masculino 100 metros mariposa, Jonathan Minchilli.

Además, clasificaron en 200 metros libres, Blas Berardi; en sub 18 femenino 200 metros libres, Dolores Graizaro; en 100 metros libres, Ana Rubino; en sub 18 100 metros libres, Franco Ponce Chiarella; en 100 metros universitario espalda, Felipe Porta; y en 100 metros espalda, Andrés Manzi. Por su parte, en acuatlón sub 16, clasificó Leonardo Manzi

Fútbol 11 sub 14, clasificaron de la Escuela Parroquial; en la disciplina pádel sub 14, Renata Gioia y Lola Toledo y en sub 18, Amparo Jacobs y Lara Luis.

Por otro lado, en la ciudad de Alberti se desarrolló la etapa Cultural de regionales, hubo más clasificados de Chacabuco: Narración Oral PCD, Norberto Zurita, y Fotografía Universitario, Anna Cieri.

Hasta el momento, son alrededor de 140 los clasificados a la final provincial que se desarrollará del 15 al 20 de septiembre en Mar del Plata.