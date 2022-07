Impusieron el nombre «Marinero Juan Carlos Daluisio» a un barrio de Chacabuco

En un emotivo acto que se realizó en la tarde de este domingo, se descubrió un cartel con el nombre que -en homenaje al ex combatiente chacabuquense- ahora tendrá la barriada comprendida por las calles Espora, Junín, Andrés de Vera y Bombero Camardi.

La inicitiva fue propuesta por vecinos de ese lugar a los concejales del Frente de Todos cuando esa bancada estuvo con el programa «Las bancas en tu barrio». En esa oportunidad, la familia Trompino presentó la inquietud a los concejales. Luego, la idea tuvo tratamiento favorable en el Legislativo y finalmente se concretó el homenaje a quien fuera tripulante del ARA General Belgrano, hundido de manera ilegítma por un submarino inglés en el marco de la guerra por las Islas Malvinas en 1982. Daluisio es recordado por su coraje y entrega ayudando a varios marineros a mantenerse con vida en el momento del naufragio.

La lista de oradores la abrió un integrante de la familia Trompino, quien en un relato emocionado comentó cómo había surgido la idea de homenajear en vida a Daluisio.

Luego hablaron los ex combatientes Marcelo Semento, integrante del Centro de Ex Combatientes Malvinas Argetinas de Chacabuco, y Mario Feroldi, referente del Espacio Malvinas Chacabuco. Ambos destacaron lo merecido del reconocimiento, recordando las acciones de Daluisio en esa situación extrema.

También se expresó otra vecina, manifestando con emoción la justicia que se hizo para con el ex combatiente y también para con el barrio, el que hasta ahora no tenía nombre.

Representando al bloque del Frente de Todos habló el doctor Darío Golía. «Este es un acto de malvinización», expresó el edil, al tiempo que enfatizó: «Las Malvinas fueron, son y serán argentinas, ya que un día las habremos de recuperar por la vía pacífica y democrática».

Por último se expresó el homenajeado. «La Armada me ha dado algunas medallas, pero esta medalla que me cuelga hoy el barrio y el pueblo de Chacabuco es lo mejor que me puede pasar».

Concejales y consejeros escolares de los bloques del Frente de Todos y de Juntos estuvieron presentes en el acto.

El cartel incluye un retrato realizado por el artista chacabuquense Gabriel Albamonte.