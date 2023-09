«Hay que organizarse y luchar, y prepararse para lo que venga»

Así lo dijo Enrique Chilano en Mates y Noticias(Radio Voces FM 95.1). El dirigente del Partido Obrero de Chacabuco aseguró que «Vamos al sometimiento total, vamos al colonialismo total». «(Sergio) Massa es el candidato de la embajada yanqui», opinó respecto del candidato a presidente de UxP, y agregó: «Esto de votar el mal menor no va más; con eso llegamos a esta situación en la que estamos hoy». Por su parte, adelantó que en Chacabuco, el Frente de Izquierda Unidad (que no superó el piso de votos para competir el 22 de octubre) alentará el voto en blanco, pues «todas las propuestas locales no son beneficiosas para los trabajadores; van a ser de ajuste», enfatizó.