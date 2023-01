«Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco realmente»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este martes a sus pares a pasar de la retórica de la integración latinoamericana a la realidad y propuso una red de energías limpias regional, al hablar en la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra en Buenos Aires.

«Hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos, pero hacemos poco por hacerlo realmente. Y yo creo que esa historia tiene que cambiar. De la retórica tenemos que pasar a la realidad», señaló ante los jefes de Estado y de Gobierno y representantes de los 33 países que forman el mecanismo regional.

El mandatario colombiano consideró que esta integración no funcionó durante la pandemia de Covid-19: «No fuimos capaces de afrontar como región uno de los mayores desafíos contra la vida humana reciente. No nos integramos, no respondimos colectivamente».

Por eso, Petro dijo que la Celac tiene que encontrar proyectos que ayuden a esa unión y mencionó uno en concreto, en el marco de la crisis climática que enfrenta el mundo, que sería una red de energías limpias «desde el sur de la Patagonia hasta la Alaska». «Sudamérica es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo», apuntó.

«Si nos unimos, podría otorgar tanta energía a esa red eléctrica que no solamente seríamos excedentarios en la generación de energías limpias para nuestras propias sociedades, sino que podríamos ser un motor para ayudar a las fuerzas progresistas de los Estados Unidos y el Canadá a cambiar su propia matriz de energía eléctrica», consideró.

A la vez, el titular de la Casa de Nariño dijo que las Américas no sólo tienen que exportar litio en bruto y «otros materiales energéticos que son limpios», sino que hay que industrializar.

«Se trata de que las energías limpias inician el proceso de industrialización de América del Sur, Se trata que la industrialización, al lado del conocimiento, sea la marca que deja el nuevo progresismo latinoamericano para el futuro», añadió.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/