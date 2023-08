General Madariaga: A través del home banking le sacaron cerca de 900 mil pesos

En otro episodio de estafa virtual, Alejandro Maistegui, vecino de esa ciudad tuyutera, contó en diálogo con radio RGM Latina, que autores anónimos ingresaron a su cuenta bancaria y, sin saber cómo, accedieron a su home banking para sustraer $900.000.

Alejandro explicó: «cargue combustible, pagué el gas desde la computadora de casa y, al otro día, me avisaron del banco que había dos movimientos sospechosos en mi cuenta».

La victima no supo en qué momento y de qué manera accedieron a su cuenta, lo que es muy preocupante, porque habla a las claras de que existe cierta vulnerabilidad en la seguridad de las cuentas bancarias.

Maistegui aseguró que ni él sabe de memoria la clave, que debe recurrir a un papel para usarla. Tampoco recibió llamados comerciales o falsas comunicaciones en donde le hayan pedido sus datos por lo que la manera en la que le accedieron a sus ahorros es un misterio.

«En el banco me atendieron muy bien, pero me dijeron que ahora se entra en un proceso de investigación, y que, de estar todo bien, se me restituiría el dinero que fuera robado. Mientras tanto me dejaron solo con lo que tenía en la billetera», concluyó.

