Fuerte rechazo al «dólar maíz»

Tras conocerse este lunes la implementación de un nuevo tipo de cambio destinado a potenciar las exportaciones de maíz y de las economías regionales, diferentes actores de la producción fueron críticos, en especial los dedicados a la cría de ganado bovino, porcinos, y empresas avícolas, entre otros.

El Gobierno ya impulsó tres ediciones del dólar soja. La última fue del 12 de abril al 31 de mayo, e ingresaron US$ 5.110 millones por un total comercializado de 8,6 millones de toneladas del poroto. Con esta nueva cotización, el Gobierno espera que ingresen unos US$ 2.000 millones por exportaciones del campo. En esta oportunidad, no sólo entrarán economías regionales, sorgo y girasol, (hoy incluidas) sino que se sumará al maíz. No entrará la soja. El sector agropecuario ya reclamó al ministro de Economía que, antes que estos tipos de cambios diferenciales, requiere un solo tipo de cambio.

Las voces críticas no demoraron en llegar. Desde la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino(Maizar) rechazaron, a través de un comunicado, la resolución que establece un tipo de cambio de 340 pesos, pues “genera enormes distorsiones en toda la cadena de valor”. La entidad agrupa a toda la cadena del maíz asegura que “el gigantesco estado asistencialista genera desorden fiscal, endeudamiento público y emisión monetaria, es decir más distorsiones y menos previsibilidad. Las víctimas de esto siempre han sido la inversión, el crecimiento y la generación de empleo”.

Para Maizar, presidida por Pedro Vigneau, “hacen falta políticas para fomentar las inversiones, los esfuerzos conjuntos y la incorporación de tecnología, aprovechando el diferencial que tenemos para irrumpir en los mercados con productos con baja huella de carbono”. “De nada sirve seguir con parches, lo que sirve es una política agroindustrial federal, la eliminación de los derechos de exportación y una unificación del tipo de cambio”, agregó la entidad.

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina expresó: “Se toquetea un grano fundamental para la hacienda, para el tambero, para el productor de pollos, los feedloteros o, porcinos que verán incrementado sus costos. Conclusión arreglo en un lado y desarreglo en el otro”. “La solución no pasa por acá, asa por una ley pareja, pasa por hablar en serio sobre los derechos de exportación, el tipo de cambio que se debe solucionar en la Argentina”, afirmó el dirigente ruralista.

