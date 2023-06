Fans de L-Gante acampan frente a la DDI donde se encuentra detenido

Jóvenes que apoyan al cantante detenido realizaron un acampe en la esquina Martín Rodríguez y Corrientes, sede de la DDI de Quilmes, allí hay instalados vehículos, techos improvisados, fogatas durante la noche para ayudarse a campear el frío y comida tipo olla popular.

Elián Valenzuela -popularmente conocido como L-Gante- se encuentra en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, a donde fue trasladado luego de haber sido detenido por la Policía Bonaerense el martes en su casa del country Banco Provincia, en General Rodríguez, acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas, consigna el medio Perspectiva Sur,

Claudia Valenzuela, madre del músico, estuvo como invitada en Polémica en el Bar y dio detalles de cómo son las horas del joven tras las rejas. “Estos días los pasé en fiscalía haciéndole el aguante”, comenzó diciendo la mujer.

La madre del músico aclaró: “Estamos todos ahí y él sabe que estamos todos… Los chicos ya se acomodaron. Tienen su camioneta y desde afuera le están haciendo todo el aguante y yo voy a estar en la zona. O sea, que con eso a él también le da cierta tranquilidad”.

Por otra parte, la mujer explicó por qué no había podido ver a Elián, tal el verdadero nombre del intérprete de “Perrito Malvado”, a pesar de que el muchacho no está incomunicado. “Los días de visita son los martes y jueves y ayer cuando volvió (por el jueves tras declarar) ya era tarde y no se podía… Ahora tenemos que esperar”, dijo.

Cabe recordar que en las últimas horas, el cantante lanzó “El día más feliz”, canción a la que él mismo definió como “la más sincera” de su carrera. Y, en una hoja de cuaderno espiralado y con una birome que le alcanzaron sus fans en su detención escribió un mensaje para quienes están pendientes de su situación.

Firmado como “Atte. El Trompa”, L-Gante estampó de puño y letra: “Gracias a todos por el aguante. Estoy bien preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga. Espero les guste el último tema!”. Además agregó un corazón y un “los quiero” directamente para sus seguidores, antes de cerrar la carta con una promesa a cumplir ni bien recupere su libertad: “Se viene mucho más”.

